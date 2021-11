Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen un Regeln

Bi de Corona-Infektschonen, de nee dorto kamen sünd, dor gifft dat wedder en Hööchstwert. Wat dat RKI seggt, sünd dat siet güstern sövenunsösstig Dusend Fäll. De Inzidenz liggt bunnswiet bi veerhunnert – to’t eerste Maal, siet dat mit de Pandemie losgahn is. Wokeen na de Arbeid hin will, mutt vun vundaag af an nawiesen, dat he imp, wedder gesund oder negativ -test is. Dat gellt ok in Busse un Bahnen. //Stand 24.11.21 Kl. 9:30

