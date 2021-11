Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Lichtere Afschlüss

De Hamborger Schölerschen un Schölers, de weren in de Pandemie besünners leeg an un se hebbt grote Lücken in jümehr Billen. Dorüm will de Schoolbehöörd dat nu lichter maken, en Afsluss to kriegen. Bi’t tokamen Abitur wüllt se de Themen ingrenzen. Bi’n middleren Afsluss gifft dat blots noch dree Prüfungen, also de halve Antahl. Un bi’n eersten Schoolafsluss warrt de Noten vun’t letzte Schooljahr nahmen. // Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

