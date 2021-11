Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Keen ne’e Projekte

De Hamborger Stüerinnahmen, de gaht na baven. Liekers will de Senaat keen Geld för ne’e Projekte utgeven. Dat hett de Finanzsenater Andreas Dressel seggt, nadem se de Stüerinnahmen schätzt harrn. De AfD will, dat se Luxus-Utgaven överdenken doot. De FDP hett vörslaan, dat Hamborg Andele an Ünnernehmen as Hapag-Lloyd verköpen schall. //Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2021 | 09:30 Uhr