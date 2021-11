Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Streik in Hamborg

Vundaag geiht de Öffentliche Deenst in Hamborg wedder op de Straat. Opropen sünd ünner annern Beschäftigte in de Bezirksämter, Scholen un ok bi de Polizei. De Warschapen wüllt fief Perzent mehr Geld, minnstens aver eenhunnertfofftig Euro mehr Lohn uthanneln. //Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

