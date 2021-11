Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi dichte Wulken, deels is dat gries, aver meist dröög. Hier un dor kann dat en lütt beten drüppeln. Wi kriggt bet to negen Graad. Opstunns meet wi bi ju in Billbrook söven Graad. Morgen gifft dat ornlich Wulken un af un beten Regen oder Spütterregen, namiddags lockert dat op bi bet to söven Graad. // Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

