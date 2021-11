Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr USA wohrschugt vör Düütschland-Törns

Un vun wegen de hogen Coronatahlen wohrschugt de USA ehr Minschen nu, dat se blots keen Törns na Düütschland plaant. Sogor dörchimpte Lüüd sünd in Düütschland in Gefohr, sik mit Virus-Variatschoonen antosteken un de wiedertogeven. So steiht dat in de amerikansche Begrünnen. Düütsche dörft ümgekiehrt siet Anfang vun’n Novembermaand wedder na de USA henreisen, vörutsett, se sünd impt un test. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2021 | 10:15 Uhr