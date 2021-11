Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Protest gegen Afschuven

In Hamborg protesteert Schöölers ut Willemsborg mit en Video dorgegen, dat en Deern ut ehr Klass afschaven warden schall. Dat ölven Johr ole Mäken vun de Nelson-Mandela-School is in Hamborg buren worden un schall mit sien Fomilie na dat Kosovo abschaven warden. De Deern is noch nie nich dor west un snackt blots düütsch. Schoolmesters un Öllern verlangt vun Schoolsenater Ties Rabe, dat he sik gegen dat Afschuven vun de Deern insett. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

