Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt un beholt vundag en Mix ut Wulkenwark un Sünnenschien mit blots enkelte Schuer. Eerst na’n Avend hen warrt de Wulken wedder mastiger. De Temperatur kladdert bet ölven Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al söven Graad. De Wind dorto kümmt blots lau ut Westen. Un so geiht dat wieder: morgen schedderiger, dakig, gries mit beten Sprüttenregen, bi nich veel anner Temperatur as hüüt. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

