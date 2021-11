Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Woans geiht dat Impfen wieder?

Vele Lüüd hebbt anstahn un stünnenlang töven müsst - in Hamborg weern an't Wekenenn de Corona-Impfstellen mehr as goot besöcht. Wenn een sik spontan de Sprütt geven laten will, denn sünd Tiet un Gedüür nödig. De Gesundheitsbehöörd will dorüm mehr Impfstellen opmaken, ünner annern in Altna, Eimsbüddel un Bardörp (hoochdüütsch Bergedorf). Kritik gifft dat an dat, wat de Bund beslaten hett: dat Utdelen vun den Biontech-Impfstoff schall begrenzt warrn, un dorför schüllt de Bunnslänner Moderna levert kriegen. // Stand: 22.11., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.11.2021 | 09:30 Uhr