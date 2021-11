Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln warrt scharper maakt

Bi all dat, wat för de Minschen ehr Freetiet veranstalt' warrt un nich buten is, bi all dat gellt nu in Schleswig-Holsteen jümmer de Twee-G-Regel. Mitmaken dröövt blots dejenigen Lüüd, de impft sünd oder Corona överstahn hebbt. In Sachsen warrt nu wedder Bibliotheken un Kultur-Inrichtungen dichtmaakt un jüst so ok Bars, Clubs un Diskotheken. Un in en poor Ecken vun Sachsen, dor dröövt nich-impfte Personen nachts blots denn ut'n Huus rut, wenn dat nich anners geiht. Lockdown heet dat nu för dree Weken in Österriek - Ladens mööt dichtmaken, man de Scholen, de blievt op. // Stand: 22.11., Klock 09:30

