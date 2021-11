Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Parteidag bi de AfD

Dirk Nockemann blifft de Baas bi de Hamborger AfD. He is güstern op en Parteidag in'n Stadtdeel Dulsbarg wedderwählt worrn. In siene Reed hett he düchtig utdeelt an de polietschen Gegners. Ünner annern nööm he Klima-Aktivisten Hysterikers. För't Oppassen op de Versammeln weer dor de Polizei mit vele Lüüd antreden, man Protest gegen de AfD geev dat gor nich. // Stand: 22.11., Klock 09:30

