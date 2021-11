Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Auto rammt Lüüd bi Wiehnachtsparaad

Schock in de USA: Dor is in den Bunnsstaat Wisconsin en Auto in en Wiehnachtsparaad mit vele Lüüd rinraast. De Behörden mellt, dat tominnst fief Minschen sturven sünd un tominnst veertig sünd to Schaden kamen. De Polizei hett en Mann to faten kregen, de ünner Verdacht steiht. Man betto is unkloor, wat de Mann dat mit Mootwillen doon hett oder nich. // Stand: 22.11., Klock 09:30

