Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr NDR 90,3

De Dag bringt veel Sünnschien un dat blifft dröög, bi hööchstens söven Graad. Totiet (Klock negen) is dat in Winterhuud een Graad ünner null. Morgen mehr Wulken as Blau, un an’n Morgen kann dat hier un dor Regenschuern geven, bi bet to ölven Graad. // Stand: 22.11., Klock 09:30

22.11.2021 | 09:30 Uhr