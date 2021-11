Stand: 19.11.2021 09:30 Uhr Klinik-Inzidenz gifft an wat is

Wat de Corona-Regeln scharper maakt warrt oder nich, dor kummt dat in Tokunft op de Tahl vun de Lüüd op an, de in Düütschland mit Corona na’t Krankenhuus henkamen doot. Dor hebbt sik Bunnskanzlersche Angela Merkel un de Böversten vun’e Länner bi jümehr Drapen güstern in Berlin op enigt. Wenn düsse Tahl denn na baven gahn deit un över dree stiggt (rekent op 100.000 Inwahners), denn mööt de Lüüd, de keen Sprütt gegen Corona kregen hebbt veleroorts buten blieven. Bunnswiet liggt düsse Krankenhuus-Inzidenz bi fief Komma dree. Ünner dree sünd blots Hamborg, Sleswig-Holsteen, Neddersassen und dat Saarland. Alltohoop snackt dat Robert Koch-Institut vundaag vun dreeunföfftigdusend ne’e Corona-Infekschonen. Dat sünd goot veerdusend mehr as noch vör een Week.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2021