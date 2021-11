Stand: 19.11.2021 09:30 Uhr Impen bi junge Lüüd geiht vöran

De Quote bi’t Impen gifft den Utslag bi dat Gegenangahn gegen Corona. Dat see Börgermeester Peter Tschentscher güstern noch mal. Un bi de twölf bet söventeihn Johr olen jungen Lüüd, dor kummt Hamborg nu vöran. Mehr as de Halven vun de Schölerinnen un Schölers in dit Öller hebbt hier in’e Twüschentiet al en Sprütt gegen Corona kregen.

// Stand: 19.11.2021, Kl. 9:30

