Stand: 19.11.2021 09:30 Uhr Weniger Lüüd in Sportverenen

Veertigdusend Liddmaten weniger - dat beklaagt de Sportverenen in Hamborg un dat liggt an Corona. Rutgahn sünd de Lüüd vör allen bi de groten Verenen un bi‘n Sport bi de Arbeit. Siet Sommer geiht dat nu aver wedder ‘n beten wat na baven. Un dat liggt ok doran, dat de Stadt Gootschiens verdeelt, wenn een in en Vereen ringahn deit. Alltohoop hett de Hamborger Sportbund en halve Million Liddmaten.

