Stand: 19.11.2021 09:30 Uhr Mehr Henwiesen op Rechtsextremismus

In Hamborg geev dat in‘e verleden twölf Maand veerhunnertveeruntwintig Henwiesen op Rechtsextremismus. So faken hett de dorför tostännige Steed vun Lüüd en Wink kregen. So as de Innenbehöörd dat seggt, is de Tahl dormit denn in’n Vergliek mit de Johren dorvör düütlich na baven gahn. In jeden veerten Fall geiht dat üm Rieksbörger.

// Stand: 19.11.2021, Kl. 9:30

