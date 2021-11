Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Füerwarksverbotten in Hamborg

Ok düt Johr warrt dat in poor Gegenden vun Hamborg keen Füerwark an Silvester geven. Dat hebbt SPD un Gröne in de Börgerschop so afmaakt. Dat Verbott för Böllers gellt rund üm de Binnenalster rüm, an’n Raathuusmarkt un den Jungfernstieg. De Oppositschoon höllt dorvun nix. De FDP meent, Root-Gröön is verleevt in Verbotten. De AfD smitt de Regerensfrakschonen vör, se hebbt keen Sinn för de Realität. Un de Linke wil noch mehr Gegenden hebben, woneem en Füerwarksverbott gellen sall. // Stand 18.11.2021, Kl. 9:30

