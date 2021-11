Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Bezirksamt Midde hett ne’en Chef

En Afkaat hett bald dat Leit för den Bezirk Hamborg-Mitt. Güstern hebbt se Ralf Neubauer vun de SPD mit grote Mehrheit wählt. De Negenundörtigjohrige is de Nafolger vun Falko Droßmann. De sitt nu in'n Bunnsdag. Wat de Politik angeiht, dor is Neubauer keen Anfänger. Söss Johr lang weer he in de Bezirksversammeln Hamborg-Mitt. Siet ölven Johr is he SPD-Vörsitter op Finkwarder. // Stand 18.11.2021, Kl. 9:30



