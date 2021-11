Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Streik an Hamborgs Scholen

Vunmorgen streikt Mitarbeiders an Hamborgs Scholen. De Warkschop Erziehung un Wetenschop hett jem dorto opropen. Dorbi geiht dat üm fief Perzent mehr Geld. Opstunns is en Demonstratschoonstog op'n Weg na'n Göösmarkt hen. Klock ölven wüllt se sik denn dor all versammeln. //Stand 18.11.2021, Kl. 9:30



