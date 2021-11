Stand: 17.11.2021 09:30 Uhr 2G in Hamborg

De Verband vun de Hotels un Gasthüüs rekent nich mit Maleschen dör de ne’e 2G-Regel. För den een oder anner Sportvereen oder för Fitnessstudios in Hamborg kunn dat vigelienscher warrn. Ok hier dörvt vun Sünnavend af an blots noch Lüüd rin, de gegen Corona impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd. Dat heet ok: Se mööt dat bi all Kursdeelnehmers nipp un nau nakieken. Un dat kunn malören, dat Spelen afseggt warrn mööt, wenn nich all gegen Corona impt sünd. / Stand: 17.11.2021, Klock 9:30

