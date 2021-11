Stand: 17.11.2021 09:30 Uhr 3G an’n Arbeitsplatz

Wat de Coronaregeln bi de Arbeit angeiht, de schüllt ok scharper maakt warrn. De Ampel-Parteien in Berlin wüllt nu för ganz Düütschland 3G dörsetten. De Arbeitgever schall denn Dag för Dag nakieken, wat Mitarbeiders, de nich impt sünd oder al Corona harrn, en negativen Test dorbi hebbt. In Bus un Bahn schüllt de Verkehrbedrieven tominnst Stichproven maken.

