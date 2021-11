Stand: 17.11.2021 09:30 Uhr Mehr Tempo bi’t Booster-Impen

Dat schall nu ok al fröher mööglich ween, sien Impen gegen Corona opfrischen to laten. Dokters mööt nich mehr söss Maand aftöven, bet se „boostern“ köönt. Dat steiht in en Breef, den all Dokters in Düütschland kriegen schüllt, schrifft de Berliner Tagesspiegel. De Breef kümmt vun Bunnssundheitsminister Jens Spahn un vun den Böversten vun de Kassendokters Andreas Gassen. Beid roopt dorto op, jeedeen vun achtteihn Johr af an nochmal nee to impen. / Stand: 17.11.2021, Klock 9:30

