Stand: 17.11.2021 09:30 Uhr Lange Gesichter bi de Hamborg Towers

Bi’n Basketball hebbt de Hamborg Towers een op de Mütz kregen. In den EuroCup hebbt se güstern Avend in‘n Inselpark in Willemsborg gegen de Boulogne Metropolitans speelt. An’t Enn stünn dat veerunachtig to veerunnegentig. För de Towers is dat nu de veerte Daalslag in’t föffte Gruppenspeel. / Stand: 17.11.2021, Klock 9:30

