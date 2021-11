Stand: 16.11.2021 09:30 Uhr Woans wieder wegen Corona?

Wat de Coronalaag angeiht, denk se över weniger Kontakten för Lüüd, de nich impt sünd, na. Dat kann sik Jens Spahn, de opstünns noch Sundheitsminister is, vörstellen. Jüst in de Bunnslänner, woneem de Krankenhüüs böös Last mit to veel Patschenten hebbt. Spahn see güstern Avend in’t Eerste, dat se vör allen in Bayern, Sachsen un Thüringen al Patschenten na anner Krankenhüüs henbringen müssen. Ok de Böverste vun de CSU Markus Söder meent, Minschen, de nich impt sünd, mööt sik trüchholen mit jümehr Kontakten. / Stand: 16.11.2021, Klock 9:30

