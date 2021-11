Stand: 16.11.2021 09:30 Uhr Arger wegen Bosteed

In’t Alstertal gifft dat Arger wegen en grote Bosteed, de dor plaant is. Vun tokamen Fröhjohr af an schall de Wellingsbüttler Landstraat wedder in de Reeg bröcht warrn. Duern schall dat fief Johr lang. Güstern Avend hebbt Börgerslüüd künnig maakt, vör wat se bang sünd: Lüüd, de na Arbeit fohrt, Ünnernehmen un Minschen, de dor wahnt kunnen dörch de Bosteed böös Maleschen hebben. De Börgerslüüd, de sik tohoop daan hebbt, wüllt, dat een noch över Eenbahnstraten na de Quarteren henkamen kann. / Stand: 16.11.2021, Klock 9:30

