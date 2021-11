Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr Noch mehr Twee-G in Hamborg

Hamborg will dat öffentliche Leven wieder inschränken, un twoors för Lüüd, de nich impft sünd. Morgen warrt de Senaat fastleggen, woneem tosätzlich denn nipp un nau de Twee-G-Regel gellen schall. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat to'n Bispeel bi Lokale, bi de Kultur oder bi Sport-Veranstaltens blots noch Lüüd rin dröövt, de impft sünd oder Corona överstahn hebbt. De Hamborger CDU will noch wiedergahn un verlangt en Enn för de Präsenzplicht in de Scholen - wegen de hoge Inzidenz un wieldat vele Schnelltests verkehrt anzeigen doot. // Stand: 15.11., Klock 09:30

