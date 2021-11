Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr Strenge Regeln in Österriek

Siet Middernacht gellt in Österriek en Lockdown för nich-impfte Lüüd, un dat sünd woll sowat bi twee Millionen. To Huus rut dröövt se blots, wenn't partuu nödig deit, also to'n Inköpen oder na'n Dokter hen un ok spazeern gahn is tolaten. Gellen deit dat eerstmal för teihn Daag, un de Corona-Inzidenz in Österriek, de is güstern op mehr as achthunnertföfftig hoochkladdert. // Stand: 15.11., Klock 09:30

