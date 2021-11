Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr Polizei söcht Tügen na Scheteree

Twee Mannslüüd sünd güstern in dat Horborger Phoenix-Viertel anschaten worrn. Een vun jem, en Eenunveertigjohrigen, de is op de Straat mehrmals vun Schööt drapen worrn - in'n Buuk un in de Been güngen de rin. Bi den annern hett een in den Ünnerliev rinschaten un nu geiht dat üm Leven un Doot. De Mann, de schaten hett, is afhaut, un de Polizei söcht nu Tügen. Wat dor achtersteken deit, is noch unkloor. // Stand: 15.11., Klock 09:30

