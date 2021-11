Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr Ne’e Plaans för den Fernbahnhoff Diebsteich.

De sünd nu vun den Stadtentwicklungsutschuss afnickt worrn. Dor bi den Fernbahnhoff schall nu en smucke Eck mit henkamen för all de Lüüd, de mit’e Bahn föhren doot oder för Lüüd, de Musik un Football mööcht. Plaant sünd en Footballstadion för Altona 93, wo denn ok Wahnhüüs üm rüm kaamt, de söss Stockwarken hooch sünd un denn schall dat dor noch en Musikhall mit Platz för fiefdusend Besökers geven. Bavento kunn denn villicht noch en Hall, wo Paketen vun’e Post binnen ween sünd un de nu leerstahn deit, ümboot warrn to en Steed för de Kultur. In fief Johr schüllt de Plaans denn ümsett un allens fardig ween.

