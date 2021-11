Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr Bi Ruumstatschoon ankamen

Bummelig twintig Stünnen sünd se ünnerwegens ween un flagen bevör denn de Kapsel mit de Kru an de internationale Ruumstatschoon ISS fastmaakt hett. So as de NASA dat seggt, sünd de veer Astronauten - dree Mannslüüd un en Fro - twee Minuten na halvig een in’e Nacht dor baven ankamen ween. Mit dorbi is ok Matthias Maurer, de op’e ISS de veerte Minsch ut Düütschland is

// Stand: 12.11.2021, Kl. 9:30

