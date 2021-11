Stand: 11.11.2021 09:30 Uhr Bunns-Länner-Drepen

Bunnskanzlersch Angela Merkel verlangt vun’t hele Land, nu allens to geven, dat een dat Coronavirus in’n Griff kriggt. Se will so gau as man geiht en Bund-Länner-Drepen hebben. Vundaag is de Tall vun de Corona-Neeinfekschonen so hooch as noch nienich tovör in de Pandemie - se liggt nu bi mehr as föfftigdusend. De Inzidenz is nu bi meist tweehunnertnegenunveertig. // Stand 11.11.2021, Kl. 9:30

