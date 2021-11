Stand: 11.11.2021 09:30 Uhr Perzess Rolling Stones Kunzert

Veer Johr na den Freekorten-Schandaal üm dat Rolling-Stones Kunzert in’n Stadtpark – is de Perzess vör’t Landgericht Hamborg losgahn. De fröhere Bezirksamtsleiter Harald Rösler un sien Stellvertreder warrt vörsmeten, se harrn sik smeren laten. Rösler hett to’n Optakt vun den Perzess nix seggt. Sien Stellvertreder will vun all de Vörhollen nix af weten. // Stand 11.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.11.2021 | 09:30 Uhr