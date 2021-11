Stand: 11.11.2021 09:30 Uhr Astronaut in't All

Jümmer wedder hebbt se den Start na de internatschonale Ruumstatschoon ISS verschoven. Nu is de düütsche Astronaut Matthias Maurer op’n Weg na ‘t All hen. De Eenunfofftigjohrige is in de Nacht in Cape Canaveral in Florida tohopen mit dree anner US-Ruumfohrers, twee Mannslüüd- un een Fru, afhaven. He warrt tweeuntwintig Stünnen lang ünnerwegens ween. Dor blifft he den en half Johr lang. // Stand 11.11.2021, Kl. 9:30

