Stand: 10.11.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Ok vundaag is de Corona-Inzidenz wedder düütlich na baven gahn. Se liggt nu bunnswiet bi tweehunnerttweeundörtig Komma een. Dat is den drütten Dag achter'nanner de hööchste Weert. Güstern leeg de Inzidenz noch bi meist tweehunnertveerteihn. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

