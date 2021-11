Stand: 10.11.2021 09:30 Uhr Noch mehr 2G in Hamborg

Ok in Hamborg gaht de Tallen jümmer wieder na baven. Dorüm warrt dat 2G-Modell nu woll bald Plicht. Denn dröövt blots noch Lüüd, de sik vun Corona verhaalt hebbt un Lüüd de impt sünd in Restaurants, Kinos un Theaters rin - un dat överall in Hamborg. Man vunaf wann dat gellen sall, dat is noch nich rut. De Senaat will düsse Regel, wieldat de Infekschonen jümmer mehr warrt un de Krankenhüüs jümmer mehr Last hebbt.

De Intensivdokter Christian Karagiannidis will dat de 2G-Regel un 3G an’n Arbeitsplatz överall in Düütschland gellen doot. Een hett in Europa sehn, dat sik dat ok op de Quote vun de Eerstimpen slaan deit, sä he in de ARD-Tagesthemen. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

