An de Grenz vun Belarus na Polen hen, dor warrt dat jümmer ketteliger. Wat een dörch de Medien, de dor sünd, hören deit, hebbt Flüchtlinge Tuuns toschannen maakt un sünd so na de EU henkamen. De EU glöövt, dat Belarus de Minschen ok över Flegers rinbringt. Butenminister Heiko Maas hett mit noch mehr Strafen droht. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

