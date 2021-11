Stand: 10.11.2021 09:30 Uhr Düre Wahnungen un Hüüs

Dat gifft jümmer mehr Luxusimmobilien, ok bi uns in Hamborg. Dat kann een ut en Analyse vun de Immobilienentwicklers „Dahler und Company“ rutlesen. Dorna hebbt se in’n Vergliek to’t eerste Halvjohr tweedusendtwintig dubbelt so veel Egendoomswahnungen verköfft, de mehr as sövendusend Euro den Quadraatmeter köst. Masse ne’e Luxuxwahnungen gifft dat opstunns in de Havencity. Vele Luxushüüs gifft dat dorgegen nich. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.11.2021 | 09:30 Uhr