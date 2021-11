Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Corona-Gesett

3G an’n Arbeidsplatz: Dat wüllt SPD, Gröne un FDP inföhren. Dorna müssen all Fruuns- un Mannslüüd nawiesen, dat se impt oder testet sünd oder en Infektschoon överstahn hebbt, bevör se an jümehren Arbeidsplatz dörven. Bavento wüllt de Ampel-Parteien ok, dat de Lüüd sik wedder ümsünst testen laten köönt. En Lockdown schall dat aver nich noch mal geven. De Gesett-Vörlaag, de de möögliche Koalitschoon utarbeid hett, de schall de Bunnslänner en rechtliche Grundlaag geven, üm gegen de Pandemie antogahn. Mag ween, dat se al in eenanhalv Weken dörch den Bunnsraat winkt warrt. //Stand 09.11.21 Kl. 9:30

