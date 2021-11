Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Booster-Impen

Wokeen dörv en drütte Sprütt kriegen un wo kriggt een se her? Vele Hamborger Dokters hebbt bannig to doon mit Fragen dorto vun de Patschenten. Dat seggt Jana Husemann vun den Huusdoktersverband. Achtergrund sünd ünnerscheedliche Informatschonen. De Ständige Impkommission, de seggt, de drütte Sprütt is eerst för Lüüd över söventig. De Politik seggt, se is ok al wat för Lüüd över sösstig Johr. Husemann meent, een schull ok de Impt-Angebotten vun de Stadt bruken, as to’n Bispill de mobilen Teams. //Stand 09.11.2021 Kl. 9:30

