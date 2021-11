Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Inköpen för Wiehnachten

Dat Wiehnachstgeschäft is nu al ornlich in‘n gang. Wat de Hannelsverband Noord seggt, warrt al siet Oktober düütlich mehr inköfft. Dat liggt woll doran, dat se wegen Corona nich achterna kaamt mit de Produkten. Blangen Speel-Konsolen un Geräte för den Huushoolt kunn ok enkeltet Speeltüüch swoor to kriegen ween. Dorvun geiht de Einzelhannel ut. Se rekent mit en Ümsatz von twee Komma negen Milliarden Euro. Dat weren twee Perzent mehr as in’t verleden Johr. Dor weer aver ok Lockdown. // Stand 09.11.2021 Kl. 9:30

