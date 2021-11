Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Verkehrssünnen warrt dürer

Wokeen to snell föhrt oder verkeert parken deit, de kriggt nu en dullere Straaf. Vun vundaag af an gellt de ne’e Straafgeldkatalog. Wokeen to’n Bispill in Oortschaften sössteihn bet twintig Kilometers per Stunn to snell föhrt, de mutt nu söventig Euro betahlen. Dat is meist duppelt soveel as vörher. Ok Parken op’n Börgerstieg, Radweg oder in de twete Reeg warrt dürer. Un wokeen sik in en Reddungsgass stellt, de mutt dormit reken, dat he oder se een Maand lang gor nich mehr föhrn dörv. //Stand 09.11.2021 Kl. 9:30

