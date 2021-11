Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Bürowelt in’n Wannel

Wo warrt sik de Hamborger Bürowelt verännern – ok vun wegen Corona? För de ARD-Themenweek „Stadt, Land, Wandel“ hett NDR 90, 3 nafraagt: Thomas Krüger vun de Havencity Universität reken nich dormit, dat Büros nu in grotten Stil leerstaht. He geiht dorvun ut, dat een in Tokunft dörtig Perzent vun de Arbeidstiet in’t Homeoffice is. Liekers blifft dat Zentraalbüro wichtig. Man Krüger meent, dat Grootbüros to Bürolandschaften warrt mit stille Arbeidsstuven un kommodige Kaffeeköken. //Stand 09.11.2021 Kl. 9:30

