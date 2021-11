Stand: 09.11.2021 09:30 Uhr Keen 2G in’n Profi-Football

De Düütsche Football-Liga will keen 2G-Regel in’n Profi-Football. De FC- St. Pauli harr vörslaan, blots noch Speler in to setten, de impt sünd. För de DFL weer dat en Beropsverbott un negentig Perzent vun de Profis, de weren sowieso impt. //Stand 09.11.2021 Kl. 9:30

