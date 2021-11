Stand: 08.11.2021 09:30 Uhr Tschentscher för 2G

Vunwegen de hogen Coronatallen is Hamborgs Eerste Börgermeister för en 2G-Regel in ganz Düütschland. Dat see Peter Tschentscher an’n Avend in’t ZDF-Heute Journal. Een kann nich blots ut Sicht vun Minschen, de nich gegen Corona impt sünd, op de Pandemie kieken, meen he. Ok de Lüüd, de al impt sünd, harrn Rechten. Tschentscher see ok, een müss wieder op de Minschen togahn, de nich impt sünd. Ahn de Sprütt gegen Corona warrt dat för jüm in de tokamen Maanden swoor, an’t öffentliche Leven deeltonehmen. / Stand: 08.11.2021, Klock 9:30

