Stand: 08.11.2021 09:30 Uhr Corona an Scholen

Ok de Schoolmeisters sünd bang – de Düütsche Lehrerverband wohrschaut, dat een de Corona-Laag an de Scholen nich mehr in’n Griff hebben kunn. De Präsident vun den Verband Heinz-Peter Meidinger see to’t „Redaktschoons-Nettwark Düütschland“, dat weer gräsig, wo veel Kinner un junge Lüüd sik opstünns ansteken doot. Dat schull ok wieder Plicht blieven, sik wat vör Mund un Nees to binnen, meen he. / Stand: 08.11.2021, Klock 9:30

