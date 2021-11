Stand: 03.11.2021 09:30 Uhr Mehr Geld för de Pleeg

Wokeen bi "Pflegen & Wohnen" arbeid, kriggt in Tokunft düütlich mehr Geld un ok mehr Urlaub. Dat liggt an'n ne'n Tarifverdrag, de jüst uthannelt worrn is. Wat dor binnen steiht, hett NDR 90,3 tostüert kregen: De Lohn vun de Arbeiters schall in't tokamen Johr üm veer Perzent stiegen – un in't Johr achterna noch mal üm 3,6 Perzent. Plegers, de jümmer wedder Nachtschichten maakt, kriegt per Johr veer freie Daag dorto. "Pflegen & Wohnen" is de grötst privat Pleegheim-Bedriever in Hamborg. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2021 | 09:30 Uhr