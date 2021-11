Stand: 02.11.2021 09:30 Uhr Imp-Opfrischen för all?

För wokeen maakt en Opfrischen vun de Corona-Impen Sinn? Dor sünd se opstunns düchtig an't Diskereren. De Stännige Impkommisschoon meent bet nu, de över Söventigjohrigen un Pleegkräft süllt sik noch mal impen laten, man nu kiekt se, wat dat nich doch noch för mehr Lüüd gellen sall. Dirk Heinrich, de vörmalige Baas vun 't Impzentrum Hamborg hett in't NDR Hamborg Journal seggt, de Wetenschop is noch nich so wiet, dat se en drütte Impen för all anraden kann. // Stand 02.11.2021, Kl. 9:30

