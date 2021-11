Stand: 02.11.2021 09:30 Uhr HVV köst 200 Millionen Euro

Wokeen mit Bus un Bahnen ünnerwegens is, de argert sik jümmer wedder över högere Fohrpriesen. Man de HVV warrt in düt Johr för jedeen, de Stüern betahlen deit dürer. Den HVV fehlt masse Innahmen, dat mutt utgleken warrn. Dorför mutt de Senaat Hamborg nu tweehunnert Millionen Euro dortogeven. Dormit stüert der Stadt dree Mal so veel to as in ’t verleden Johr. De HVV hett dörch Corona weniger Fohrgäst. // Stand 02.11.2021, Kl. 9:30

