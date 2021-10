Stand: 29.10.2021 09:30 Uhr Stau-Stadt Hamborg

Hamborgs Verkehrssenater Anjes Tjarks vun‘e Grönen warrt totiets veel bekrittelt. He see ja: Hamborg warrt över Johren henweg to en Stau-Stadt. De Oppositschoon smitt em nu vör, dat he nich noog op’e Autofohrers op kieken deit. Goors de Koalitschoonspartner SPD will, dat dat wenig Maleschen bi de Mobilitätswenn geven deit. Tjarks sett sik in dat Hamborg Journal in’t Fernsehen to wehr un see: Wenn dor johrteintelang nich noog maakt worrn is, denn kunn man dat nu nich eenfach wegkoordineren. To lang weer sik üm Autobahnen un Bahnstrecken nich kümmert worrn.

